افتتاح مسجدين بالقليوبية بتكلفة 7 ملايين جنيه

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية افتتاح مسجدى التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر ومسجد الرحمة بقرية بقيرة التابعة لإدارة أوقاف بنها اليوم الجمعة.





واشار أبو السعود الى أن مسجد التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر تم إنشاؤه على مساحة 450 مترا مربعا بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف المصرية، كما أن مسجد الرحمة بقرية بقيرة التابعة لإدارة أوقاف بنها، تم إنشاؤه على مساحة 200 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت مليونى جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.





وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 15 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.





من جانبه صرح اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بأن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بحملة مكبرة لتطوير وتوسعة المدخل الثالث لمدينة كفر شكر من ناحية قرية ميت الدريج بداية من طريق بنها المنصورة.





واكد رفعت أن طريق مدخل مدينة كفر شكر، تم توسعته من 9 متر إلى 15 مترا، ورفع كافة الإشغالات التي كانت تعيق حركة مرور المواطنين ، من أمام مدرسة الثانوى العام ومخبز أبو الحديد، مشيرا إلى أنه تم تنظيف المنطقة بالكامل وتهذيب الأشجار ذات الارتفاعات العالية بها ، لتجنب سقوطها على أسلاك الكهرباء منعا لحدوث مشكلات.





وأضاف رئيس المدينة أننا نبذل قصارى جهدنا، فى تطوير وتجميل مداخل قرى الوحدات المحلية، والمناطق المهملة ورفع كافة الاشغالات، وتوسعة الطريق حفاظًاعلى البيئة والصحة للمواطنين ، والمظهر الجمالى والحضارى لأهالينا المواطنين.