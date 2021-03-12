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اقتصاد

التموين: تكليفات للمديريات بالمرور الدائم على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:49 م
مراقبة منافذ صرف
مراقبة منافذ صرف السلع التموينية
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محمد صبيح
قامت مديريات التموين بالمحافظات بحملات موسعة علي منافذ صرف السلع التموينية والمخابز لمنع التلاعب بالدعم المقدم للمواطن، وقال مديرى المديريات أنه بناء علي توجيهات  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية،  قامت مديريات التموين بكفر الشيخ، والاسكندرية، والمنيا، وبني سويف بعدد من الحملات.


وأعلنت مديرية تموين كفر الشيخ عن ضبط ( 10 طن / ملح – ومضرب ارز ) لمخالفة القرارات واستخدام علامة تجارية ملك للغير في تعبئة الارز، حيث تم ضبط 9 أطنان منه.

وفي المنيا،قامت مديرية التموين بتحرير وضبط ( 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن ) وتم التحفظ علي 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة الي ضبط مخزن اغذية دون ترخيص وضبط (1000 علبة سجائر تجميع).

وفي المنوفية قامت المديرية بضبط ( 50 كرتونة من حبات الكرسبي ) بإجمالي 28800 قطعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي بني سويف قامت المديرية بضبط ( 3200 علبة سجائر مجهولة المصدر )، بالإضافة الي ضبط احد المخابز البلدية قام بالتصرف في عدد 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير مخالفات لعدد ( 12 مخبز ) لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي الاسكندرية تمكنت المديرية من ضبط مخزن لتجهيز الوجبات السريعة وتم التحفظ علي ( 114 كيلو / جرام من قطع الدجاج، و 52 قطعة شيش طاووق)، وقد تم اتخاذ اللازم قانونيا حيال تلك المخالفات وتحويلها الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم .
 
وأكد الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجار الداخلية، أن قطاعات  الرقابة بالوزارة  والمديريات سوف تستمر في حملاتها اليومية لضبط كل المخالفين سواء بالغش التجاري او عدم بيع السلع المسعرة بسعرها او التلاعب بالدعم.

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