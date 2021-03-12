التموين: تكليفات للمديريات بالمرور الدائم على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز

قامت مديريات التموين بالمحافظات بحملات موسعة علي منافذ صرف السلع التموينية والمخابز لمنع التلاعب بالدعم المقدم للمواطن، وقال مديرى المديريات أنه بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قامت مديريات التموين بكفر الشيخ، والاسكندرية، والمنيا، وبني سويف بعدد من الحملات.









وأعلنت مديرية تموين كفر الشيخ عن ضبط ( 10 طن / ملح – ومضرب ارز ) لمخالفة القرارات واستخدام علامة تجارية ملك للغير في تعبئة الارز، حيث تم ضبط 9 أطنان منه.





وفي المنيا،قامت مديرية التموين بتحرير وضبط ( 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن ) وتم التحفظ علي 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة الي ضبط مخزن اغذية دون ترخيص وضبط (1000 علبة سجائر تجميع).





وفي المنوفية قامت المديرية بضبط ( 50 كرتونة من حبات الكرسبي ) بإجمالي 28800 قطعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وفي بني سويف قامت المديرية بضبط ( 3200 علبة سجائر مجهولة المصدر )، بالإضافة الي ضبط احد المخابز البلدية قام بالتصرف في عدد 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير مخالفات لعدد ( 12 مخبز ) لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.





وفي الاسكندرية تمكنت المديرية من ضبط مخزن لتجهيز الوجبات السريعة وتم التحفظ علي ( 114 كيلو / جرام من قطع الدجاج، و 52 قطعة شيش طاووق)، وقد تم اتخاذ اللازم قانونيا حيال تلك المخالفات وتحويلها الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجار الداخلية، أن قطاعات الرقابة بالوزارة والمديريات سوف تستمر في حملاتها اليومية لضبط كل المخالفين سواء بالغش التجاري او عدم بيع السلع المسعرة بسعرها او التلاعب بالدعم.



