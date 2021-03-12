افتتاح فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بأسوان اليوم

يفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية" وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بقاعة عروس النيل، وذلك ضمن مشروع أهل مصر" في الفترة من 12/3 إلى 18/3/2021.
ويستضيف الملتقى فتيات وسيدات من محافظات "مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأسوان بالإضافة إلى فتيات محافظة القاهرة" وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة.
اقرأ أيضًا:
بحث إنشاء خط سكة حديد من أسوان لمدينة حلفا في السودان.. شاهد
وتقام مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بـقصر ثقافة العقاد خلال الفترة من 13 حتى 18 مارس الجاري.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الافتتاح تفقد معرض المحافظات المشاركة والسلام الوطني ويعقبه كلمة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وكلمة لمحافظ اسوان ثم يتم عرض فيلم تسجيلي عن أسوان يعقبه عرض مسرحي بعنوان "الفستان الأحمر" ويعقبه عرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية.
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اعتمد مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل المناطق السكنية على مستوى المحافظة والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % و يستفيد منها 18.5 ألف منزل بعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقًا للإستقرار الأسرى والإقتصادى .
وأشار محافظ أسوان إلى انه تم حصر الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن ) .
وأكد المحافظ على أن ذلك سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة حيث تم مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لإستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالى قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتم ورود كتاب اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمنًا جواز تطبيق نص المادة سالفة الذكر على هذه المنازل .
ويستضيف الملتقى فتيات وسيدات من محافظات "مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأسوان بالإضافة إلى فتيات محافظة القاهرة" وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة.
اقرأ أيضًا:
بحث إنشاء خط سكة حديد من أسوان لمدينة حلفا في السودان.. شاهد
وتقام مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بـقصر ثقافة العقاد خلال الفترة من 13 حتى 18 مارس الجاري.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الافتتاح تفقد معرض المحافظات المشاركة والسلام الوطني ويعقبه كلمة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وكلمة لمحافظ اسوان ثم يتم عرض فيلم تسجيلي عن أسوان يعقبه عرض مسرحي بعنوان "الفستان الأحمر" ويعقبه عرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية.
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اعتمد مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل المناطق السكنية على مستوى المحافظة والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % و يستفيد منها 18.5 ألف منزل بعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقًا للإستقرار الأسرى والإقتصادى .
وأشار محافظ أسوان إلى انه تم حصر الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن ) .
وأكد المحافظ على أن ذلك سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة حيث تم مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لإستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالى قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتم ورود كتاب اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمنًا جواز تطبيق نص المادة سالفة الذكر على هذه المنازل .