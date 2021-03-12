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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نولى اهتماما كبيرا بالدراسات الأكاديمية لربط العلم بالصناعة

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:22 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
تمتلك جامعة حلوان العديد من البرامج الاكاديمية الفريدة بكافة الكليات التى تؤهل الطلاب لسوق العمل و تعمل على تطوير مهاراتهم لربط العلم بالصناعة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة .  

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية الحديثة وخاصةً التي تساهم في ربط العلم بالصناعة وسوق العمل، وهو مايساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة، وتعظيم الانتاج المحلي. 

وقد أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن فتح باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 حتى 23 مارس 2021 . 
واشارت جامعة حلوان الى انه على الطلاب الراغبين فى التحويل و الاستفسار عن البرنامج التواصل مع إدارة البرنامج من خلال البريد الإلكتروني : [email protected] .
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