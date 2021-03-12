رئيس جامعة حلوان: نولى اهتماما كبيرا بالدراسات الأكاديمية لربط العلم بالصناعة

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية الحديثة وخاصةً التي تساهم في ربط العلم بالصناعة وسوق العمل، وهو مايساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة، وتعظيم الانتاج المحلي.





وقد أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن فتح باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 حتى 23 مارس 2021 .