نجاح جراحة معقدة لطفل مولود بدون فتحه شرجية بأسيوط

أعلنت مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال من إجراء جراحة معقدة لطفل مولود بعضوين ذكريين بدون فتحة شرج، وتعد الحالة رقم 40 عالميًا من حالات العيوب الخلقية النادرة الحدوث.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، والدكتور عماد حماد الدالي، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، و الدكتور المعتز احمد الطيب، رئيس قسم جراحة الأطفال.





وقال الدكتور طارق صبره، مدرس واستشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال ورئيس الفريق الجراحي، ان الحالة لطفل يبلغ من العمر 8 شهور وعقب ولادة الطفل فوجئوا بوجود عيب خلقي، وبالفحص المبدئي له تبين أنه بعضوين ذكريين و2 مجرى بولية ودون فتحة شرج.





وأوضح ان تم عمل أشعة مقطعية ورنين وتلفزيونية للطفل، تبين وجود 2 مثانة بولية و2قولون، وتقرر إجراء عملية جراحية استغرقت 8 ساعات وتم خلالها عمل فتحة برازية وفتح الاثنين القولون علي بعض وعمل مثانة بولية واحدة واستئصال عضو ذكري من الأثنين.



