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آلاء عمر: الزمالك عنده تخبط كبير إداريا وفنيا.. وطريقة كارتيرون غير محببة للجماهير

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:07 م
آلاء عمر
آلاء عمر
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حمزة شعيب
علقت الناقدة الرياضية آلاء  عمر، علي تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، خلفا للبرتغالي باتشيكو، قائلة:" الزمالك عنده تخبط كبير إداري وفني".

وتابعت عمر خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" قرار رجوع كارتيرون غريب للغاية، خاصة وأنه ترك الزمالك الموسم الماضي في وقت حاسم قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وعن موقف الزمالك في دوري الابطال بعد حصوله على نقطتين من 3 مباريات، أكدت الناقدة الرياضية، أن الزمالك قادر علي الفوز علي الفريق التونسي "الترجي"،  موضحة أنه لا فرصة أمام الزمالك سوي بالفوز خلال الثلاث مباريات المتبقية.

وأشارت إلي أن طريقة لعب المدرب الفرنسي ليست محببة لدي جمهور الزمالك، حيث أنه يعتمد علي طريق الدفاع واللعب علي الهجمة المرتدة.
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