نجل ممثلة شهيرة.. معلومات عن يوسف عمر الذي تعرض لانفجار في كواليس إعلان لـ محمد رمضان

تعرض الموديل والممثل الشاب يوسف عمر لإصابات بالغة أثناء قيامه بتصوير إعلان يقوم به الفنان محمد رمضان ويقوم بتنفيذه مصمم المعارك والأكشن الشهير عصام الوريث.





1 - هو نجل الممثلة القديرة لبنى ونس والتي حصدت العديد من الجوائز في في المسرح ولها العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم قبل الأربعين والذي يعرض حاليا في دور السينما ومنها مسلسل زلزال ومسلسل البرنس الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان.





2 - تم نقل الممثل الشاب والموديل يوسف عمر إلي مستشفي المعادي العسكري عقب الحادث مباشرة ومن بعدها تم نقله إلي المنزل، وتنتظر أسرته التقرير الطبي.





3 - كشفت الأسرة أنها لن تترك حقوقها نهائيا تجاه ما حدث؛ بينما رفضت الأسرة عن كشف اسم الإعلان أو المنتج الذي يصوره الفنان محمد رمضان نفسه، مشيرة إلي أن رمضان ليس له علاقة بالحادث والأمر يخص الجهة المنفذة ومصمم المعارك عصام الوريث .





4 - وأرسلت نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم، كونه مسؤول الملف الصحي بالنقابة؛ لمتابعة الحالة نفسها، إضافة إلي أنه تواجد في المستشفى حتى خروج الممثل والموديل يوسف عمر .



