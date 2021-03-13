بعد تعرضه لإصابة خطيرة.. محمد رمضان يطمئن جمهوره.. فيديو

حرص الفنان محمد رمضان على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء تصويره إعلان جديد.





ونشر محمد رمضان فيديو وعلق قائلا: وصلتني رسائلكم الحلوة وانتم مصدر قوتي وطاقتي بعد ربنا، انا الحمد لله بخير والله يسلمكم جميعا، الدكتور نظف الجرح من الاتربة والتصوير لم يتوقف وان شاء الله نعمل حاجة تليق بيك وتعجبكم وثقة في الله النجاح.





يذكر أن أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان.





وأضاف "أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".





وأوضح: "هؤلاء تسببوا في تعريض حياة بنى آدم للموت.. ودورنا أن نأتي بحق هؤلاء الناس " .





وكتبت شقيقة أحد المصابين في الإعلان، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أحد مصممي مشاهد الأكشن الشهير، والذي يشارك محمد رمضان في كثير من الأعمال، أهمل في حق شقيقها؛ ما عرَّضه لحروق في مناطق حساسة في جسده.





وتعرض الفنان محمد رمضان أيضا لإصابة بحروق في ظهره، أثناء تصويره أحد الإعلانات، المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك.





ونشر رمضان صورًا وفيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة.





يذكر أن محمد رمضان يشارك في الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل" موسى، وهو من بطولة كوكبة من النجوم منهم سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي ومن إخراج محمد سلامه.