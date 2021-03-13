الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية مفاجأة حول مصدر تفشي فيروس إيبولا في غينيا، والذي عاد الظهور من جديد.





وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن التحليل الجيني لتفشي فيروس إيبولا المستمر في غينيا يشير إلى أنه ربما يكون سببه أحد الناجين من وباء غرب إفريقيا المدمر الذي انتهى قبل 5 سنوات.





وأضاف رايان أن نتائج التسلسل الجيني للفيروس في غينيا "رائعة للغاية".



