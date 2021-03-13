100 مليون جنيه للمركز الثقافى بأبو سمبل

تستأنف الهئية العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض تنفيذ أعمال المركز الثقافى العالمى بأبو سمبل بمحافظة أسوان ، بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه تقريبا .





قال المهندس عماد بيومى المسئول عن المشروع إن المركز الثقافى العالمى بأبوسمبل بمحافظة أسوان سيكون مزارًا سياحيًا كبيرًا به كافة أشكال الثقافة والفنون وتبلغ مساحته الاجمالية 5370 متر مربع .





وأضاف أن المبنى يتكون من دورين الأول الأرضى المنخفض ويشمل غرف إقامة للوافدين وقاعات للحرف البيئية والتشكيلية وقاعات لأنشطة الطفل .. اما الدور الأرضى يشمل مكتب استعلامات ومسرح مكشوف سعة 380 كرسى وغرف للمثلين والممثلات وغرف إقامة للوافدين من الفنانين و صالونات لكبار الزوار ومكتبه عامة و مقهى ثقافى و مطعم ملحق به مطبخ خاص.