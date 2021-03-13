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تعليم

المشرف على خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بـ الزراعة والطب البيطرى.. صور

السبت 13/مارس/2021 - 05:34 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها سير الامتحانات بكليتى الزراعة والطب البيطرى، برفقة الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة ، والدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى والوكلاء.

وقال الدكتور جمال سوسة إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة اداء الامتحانات.

وأشاد المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الكليتين وبما لمسه من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الكمامات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية اخري واصل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها من جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث تفقد صباح اليوم لجان الامتحانات بكلية الطب البشرى يرافقه  الدكتور مصطفى القاضى عميد الكلية والوكلاء.

واطمأن الجيزاوى خلال جولته على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

واكد الجيزاوى إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.

واشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي  بين الطلاب داخل اللجان ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
المشرف على خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بـ الزراعة والطب البيطرى.. صور
المشرف على خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بـ الزراعة والطب البيطرى.. صور
المشرف على خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بـ الزراعة والطب البيطرى.. صور
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