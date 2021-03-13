البحرين.. المدارس تستعد لاستقبال الطلاب بإجراءات مشددة

تنطلق غدا الاحد العملية التعليمية من جديد في مملكة البحرين وتم التشديد علي جميع مديري المدارس باتباع الإجراءات الاحترازية.





وبحسب صحيفة البلاد البحرينية؛ فإن هذة الإجراءات تتمثل في التقيد التام بالتعليمات الواردة بدليل العودة للمدارس والجامعات وجميع المؤسسات التعليمية وخصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، ومسافة التباعد الاجتماعي وقياس حرارة الطلبة وجميع منتسبي المدرسة قبل الدخول للمدرسة، وتفعيل لجان العمل المختلفة.





كما تم التشديد علي تجهيز جميع المرافق المدرسية لاستقبال الطلبة، وبالأخص الصفوف الدراسية ودورات المياه بجانب رفع إحصائيات حضور الطلبة ومنتسبي المدارس يوميا قبل الساعة الثامنة صباحا.





كما طالبت بضرورة تطبيق الجدول الدراسي الموحد والمعتمد لطلبة النظام الجزئي إضافة الى حصر بيانات الطلبة الذين لم يتقدموا بطلب الدوام الجزئي وتزويد الإدارة التعليمة ببياناتهم بشكل دوري.





كما الزم التعليمات المعلمين بضرورة تنفيذ الخطط الدراسية وفقا للخطط الدراسية المعتمدة من قبل إدارة المناهج مع ضرورة متابعة الحصص اليومية وسد أي نقص في القوى البشرية.



