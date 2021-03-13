ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين.. المدارس تستعد لاستقبال الطلاب بإجراءات مشددة

السبت 13/مارس/2021 - 10:21 م
المدارس في البحرين
المدارس في البحرين
Advertisements
محمود نوفل
تنطلق غدا الاحد العملية التعليمية من جديد في مملكة البحرين وتم التشديد علي جميع مديري المدارس باتباع الإجراءات الاحترازية. 

وبحسب صحيفة البلاد البحرينية؛ فإن هذة الإجراءات تتمثل في التقيد التام بالتعليمات الواردة بدليل العودة للمدارس والجامعات وجميع المؤسسات التعليمية وخصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، ومسافة التباعد الاجتماعي وقياس حرارة الطلبة وجميع منتسبي المدرسة قبل الدخول للمدرسة، وتفعيل لجان العمل المختلفة.

كما تم التشديد علي  تجهيز جميع المرافق المدرسية لاستقبال الطلبة، وبالأخص الصفوف الدراسية ودورات المياه بجانب رفع إحصائيات حضور الطلبة ومنتسبي المدارس يوميا قبل الساعة الثامنة صباحا.

كما طالبت بضرورة تطبيق الجدول الدراسي الموحد والمعتمد لطلبة النظام الجزئي إضافة الى حصر بيانات الطلبة الذين لم يتقدموا بطلب الدوام الجزئي وتزويد الإدارة التعليمة ببياناتهم بشكل دوري.

كما الزم التعليمات المعلمين بضرورة تنفيذ الخطط الدراسية وفقا للخطط الدراسية المعتمدة من قبل إدارة المناهج مع  ضرورة متابعة الحصص اليومية وسد أي نقص في القوى البشرية.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أن الدوام سيكون بالتناوب بشكل أسبوعي أو بحسب حضور المعلمين وفق الجدول الاسبوعي، وأن  حضور المدراء والمدراء المساعدين سيكون بشكل كامل (١٠٠%).
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم ترفع حالة الطوارئ بسبب ذروة كورونا.. المديريات تبدأ تفعيل قرارات التناوب والإجازات الاستثنائية على المعلمين والإداريين.. والسماح لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل

تجربة فريدة.. مراجعة المواد الدراسية عن بعد بمدارس شمال سيناء

بمناسبة اليوم الدولي للتعليم.. وزير التربية البحريني: ما حققته المملكة فى 2020 إنجاز مشرف.. فوزنا بجائزة سالم العلي الصباح للمعلوماتية.. نجحنا في توفير وسائل تعليم متنوعة وملائمة للظروف الحالية

البحرين.. 146 ألف طالب بـ207 مدارس يعودون للدراسة عن بعد

الأردن: نسبة الالتزام بالبروتوكول الصحي 98.3%

الكويت.. قرار عاجل من وزارة التربية بشأن العملية التعليمية

ترشيحاتنا

أهم الأخبار .. طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. عبد الباسط حمودة: كنت بغمس عيش في الشاي

أزمة مع الأردن وصواريخ بـ سماء السعودية.. كواليس إلغاء زيارة نتنياهو لـ الإمارات

ميجان ماركل تخطط للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

العبوا بروح وعزيمة.. هاشتاج تحفيزي من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب

أحمد الشامي: جيراني افتكروني مجنون لما رجعت من ألمانيا

خطر جسيم يهدد البشرية.. طلب عاجل من الإمارات لـ مجلس الأمن الدولي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم