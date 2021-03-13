التنمية المحلية: إغلاق 5145 سنتر تعليميًا على مستوى الجمهورية

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه انطلاقًا من الإجراءات الوقائية وتنفيذ قرارات لجنة الأزمة كان من الأهمية بمكان منع أي تجمعات على مستوى الأسواق أو مراكز الدروس الخصوصية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "منذ بداية أكتوبر 2020، والفصل الدراسي الأول والتنمية المحلية من خلال المحافظين ونوابهم ورؤساء المحليات بالتعاون مع الشرطة أغلقوا 5145 سنتر".





وتابع: "بناء على قرارات وزير التنمية المحلية حول ضرورة تنفيذ مواعيد الغلق فن المحافظات تقوم بمكافحة السناتر، ومن 1 ديسمبر وحتى الأسبوع الماضي تم إغلاق 4558 سنتر في 18 محافظة، ولا زالت الجهود مستمرة".



