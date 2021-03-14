توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 14 /3 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 14 مارس 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



برج الحمل:

مهنيًا: تكون لك ابتداءً من اليوم صلات ببعض المؤسسات الحكومية او الصحية أو العسكرية، ويؤدي الماضي دورًا مهمًّا في مهنتك

عاطفيًا: قد تفكر جديًا في الزواج، هذا اليوم مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار المهم

صحيًا: تستعيد نشاطك بعد تعافيك من وعكة بسيطة أبعدتك عن ممارسة الرياضة.

برج الثور:

مهنيًا: لا تحاول التخلص من الآخرين بغية تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك، فقد تنقلب الأدوار وتصبح الضحية

عاطفيًا: تقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قربًا منك والقادر الوحيد على مساعدتك

صحيًا: هل تعتقد أن صحتك على خير ما يرام؟ لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية



برج الجوزاء:

مهنيًا: تمر بيوم مريح ولا يتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيرًا يستحق القلق

عاطفيًا: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر أحيانًا فحاول التوفيق بين الاثنين

صحيًا: ابتعد قليلًا عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك

برج السرطان:

مهنيًا: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقًا، وقد تبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك

عاطفيًا: الخصومة مع الشريك يجب ألا تدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف

صحيًا: لا تتمادَ في السهر أو إهمال نظام تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي تحافظ على توازنك الصحي



برج الأسد:

مهنيًا: أجواء العمل الجيدة تمكنك من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفيًا: لا تجاف الشريك ، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما ولا سيما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا

صحيًا: ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى

برج العذراء:

مهنيًا: حاول التفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهت غير المجدية والعقيمة

عاطفيًا: التفهم من قبل الشريك قد يترك آثارًا إيجابية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتمًا

صحيًا: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة

برج الميزان:

مهنيًا: نتائج إيجابية مهمّة في الشأن المهني، وبانتظارك مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا

عاطفيًا: تكثر من الاحترام تجاه الشريك وتكون النتيجة رائعة جدًا وتفاهمًا كاملًا

صحيًا: النشاط الفكري والجسدي عامل إيجابي على قدرتك لتحمّل الضغوط والمصاعب

برج العقرب:

مهنيًا: قد لا تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجًا

عاطفيًا: تبدلات تجعلك تفكر في المستقبل جديًا، أحد مواليد الدلو يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره

صحيًا: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة مثل اللحوم المدهنة، المقالي تضر الصحة وتؤثر سلبًا في المزاج أيضًا.

برج القوس:

مهنيًا: تتوضّح نقاط ويتجاوب المحيط معك، وقد تعرف لقاءً استثنائيًا أو يبصر عمل خلاّق النور

عاطفيًا: لا تتوانَ عن القيام بخطوات كثيرة وتحسينات جدية في طريقة تصرفك لتنال رضى الحبيب وثقته

صحيًا: كن معتدلًا في انفعالاتك وابتعد عن المواقف الحرجة



برج الجدي

مهنيًا: تطوّر وتصحيحّ لبعض المسار المهني يفاجئ المحيطين بك ويلتفون حولك

عاطفيًا: في الجو علاقة عاطفية ناشئة ومبادلات غرامية لا تقاوم ميلًا نحو التغيير

صحيًا: خصص لنفسك قسطًا وافرًا من الراحة الجسدية أو قم برحلة ترفيهية مع الحبيب



برج الدلو:

مهنيًا: لقاء مهم يحدد آفاق المرحلة المقبلة، وهي تكون أكثر ازدهارًا من المتوقع

عاطفيا: الثقة توفّر لك استقرارًا أكبر في العلاقة بالشريك ولاسيما اذا كان اهلًا لها

صحيًا: رياضة المشي تساعدك على التفكير بذهنية أفضل، وخصوصًا في الصباح

برج الحوت:

مهنيًا: مشروع جديد يحدّد مستقبلك في العمل، وخصوصًا اذا كنت تستعد لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر الزمن

عاطفيًا: قد تستقطب الشريك إليك أكثر فأكثر، وهذا ليس مصادفة فأنت تعرف كيف تضرب على وتره الحساس

صحيًا: لا تهمل صحتك إطلاقًا على حساب أمور تافهة أخرى لن تفيدك بشيء

