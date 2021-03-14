أخبار التوك شو.. اقلعي هصورك عريانة.. شقيق ضحية السلام يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث .. مستشار الرئيس لـ الصحة: المواطنون لا يقبلون على تطعيم كورونا

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم الراي العام نعرض أبرزها.









أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي بعد الإصابة بفيروس كورونا، في تحسن مستمر، وأنه تعافى نهائيًا من الفيروس، وتحولت المسحة من إيجابية لسلبية.









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن عدم إقبال المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا يرجع لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود آثار جانبية حول اللقاحات.









قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة القادمة ستشهد قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، معقبا: "اتوقع أن الفترة القادمة ستشهد قفزات في أرقام الإصابات بكورونا.. فيه حالة شجاعة تصل لحد الحماقة بين الناس".









قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه لن يتم تشييد سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، فهذا أمر غير صحيح مطلقا.









كشف محمود سامي قنيبر الطبيب الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل خلال أزمة فيروس كورونا تفاصيل حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريم الرئيس له في يوم الشهيد.









كشفت الفنانة لبنى ونس، تطورات حالة ابنها الفنان الشاب يوسف عمر بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال تصوير الإعلان الخاص بالفنان محمد رمضان، مرددة:" أنا ما عنديش مشكلة مع محمد رمضان ولكن أوجه له عتاب أن ابني كان هيموت في الإعلان بتاعه وتركه دون أن يطمئن على حالته الصحية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع مصمم المعارك عصام الوريث".









قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قضايا حقوق الإنسان أصبحت عالمية ولم تعد شان محلي، ويمكن لمصر إصدار بيانات بالتعاون مع عدد من الدول عن حقوق الإنسان في دول أخرى.









كشف الفنانة نجلاء بدر، تطورات حالتها الصحية عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها أجرت مسحة كورونا منذ 3 أيام وظهرت سلبية ولكنها لا تزال تعاني الآثار الجانبية التي تركها الفيروس، مشيرة إلى أنها لم تستطع تحديد مصدر إصابتها بكورونا.









كشف طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن أنه تواصل أمس مع الدكتور مجدي عبد الحميد المدير الطبي بمستشفى زايد التخصصي والذي أكد له تعافيه تمامًا من كورونا والرئتان في طريقهما للشفاء.









قال يوسف شقيق ضحية السلام: "بداية الموضوع شخص قريب لي اتصل بيا الفجر قالي لي تعاله أنا ممسوك في قسم السلام، روحت أول لما وصلت قالي بص الحقيقة مش كدا جالنا بلاغ أن اختك توفت".



