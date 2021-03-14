فى يوم واحد.. خلطة سحرية للتخلص من حب الشباب

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإصابة بحب الشباب ويرجع ذلك لعدد من الأسباب.. اقضي على حب الشباب فى يوم واحد فقط باتباع هذه الحيلة.

علاج حب الشباب في يوم واحد

كشف موقع بولد سكاى الهندي عن طريقة سهلة لعلاج حب الشباب.

المكونات

نصف ملعقة كركم.

1 ملعقة عسل أبيض.

طريقة الاستخدام

1- اخلطي 1/2 ملعقة صغيرة كركم + 1 ملعقة عسل.

2- اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة.

3- شطف الوجه جيدا.

وأكد الموقع ان الكركم مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجلد، وخلطه مع العسل ، ليكون منتج مضادات الأكسدة الغنية التي أيضا مضاد للجراثيم بشكل طبيعي ومضادات الميكروبات، قد يساعد في تلطيف البشرة الملتهبة.