تعرف على حكاية أول فيلم ناطق في السينما المصرية .. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و يقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أولاد الذوات.. حكاية أول فيلم ناطق في السينما المصرية».





وكتب هذا الفيلم شهادة ميلاد السينما المصرية الناطقة، وقدمه عميد المسرح العربي يوسف وهبي، لتوصيل رسالة أزعجت الغرب كثيرًا، وبخاصة الفرنسيين، حيث استهجنوا فكرة أن يصف العرب المرأة الفرنسية بالمادية الكاذبة.





قصة الفيلم مستوحاة من شاب مصري ثري يدعى علي فهمي كانت تجمعه علاقة حب بامرأة أجنبية في لندن، ومن دون أسباب أطلقت النار ووقف محاميها أمام المحكمة مهاجما الشرقيين واصفا إياهم بالتخلف والوحشية بدلا من الدفاع عن موكلته ولم يقدم دليلا واحدا على وحشية علي فهمي غير أنه رجل شرقي متوحش لا يفي بوعده في الانفاق لتحصل القاتلة على حكم البراءة.





وبالفعل تم تصوير الفيلم بين مصر وباريس وعُرض للمرة الأولى في 14 مارس عام 1932 وجمع عددا من رواد الفن في مصر، إذ أخرجه محمد كريم وشارك في التمثيل يوسف وهبي ودولت أبيض وأمينة رزق، وشاركت كوكب الشرق المطربة الراحلة أم كلثوم بالغناء فيه.





وأثار الفيلم جدلا واسعا وهاجمت الصحف الغربية يوسف وهبي، وكان رد الأخير وقتها: "أن أشعلها جميعها ليشعروا بالتدفئة داخل منزلي"، ولم يتوقف الأمر عند حد الصحافة، فبعض الأجانب في مصر قدموا شكوى لوزارة الداخلية ضد فيلم أولاد الذوات وطالبوا بمنعه من العرض لأنه يتضمن أسباب للنفور، وذلك حسب مذكرات المخرج محمد كريم