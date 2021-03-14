سلطنة عمان تسجل 1610 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة بالسلطنة إلى 1608 حالات، وذلك خلال إجازة ذكرى الإسراء والمعراج والإجازة الأسبوعية.









وسجَّلت الوزارة وفقا لما ذكرته صحيفة الرؤية العمانية، 1610 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى 146867) حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 136429 حالة، بنسبة شفاء 93%.









ووصل عدد الحالات المنوَّمة الجديدة في المستشفيات إلى 52 حالة، وبلغ إجمالي المُنومين 274 حالة، من بينهم 87 حالة في العناية المركزة.









وناشدت الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.







