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حوادث

إصابة عدد من العاملين في حريق الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن

الأحد 14/مارس/2021 - 04:16 م
حريق
حريق
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انجي هيبة

أصيب عدد من العاملين بالورشة  العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، بإختناقات، نتيجة تصاعد ألسنة اللهب من حريق ضخم وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف.

وقالت مصادر،  تم نقل المصابين من العاملين بالورشة العائمة، الي مستشفي نمرة ٦.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من  سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كانت النيران قد نشبت على مساحة كبيرة من الورشة العائمة، وتبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين.

تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، أخطارًا من نائبة بوقوع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن "إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس" دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.

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