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محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة ترتيبات تنفيذ معارض أهلًا رمضان بالغربية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:09 م
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
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احمد علي
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ معارض أهلًا رمضان، بحضور اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية ،رؤساء المدن والأحياء ، ممثلي الغرف التجارية والمديريات المعنية.


بدأ الاجتماع بتهنئة المحافظ لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مطالبًا رؤساء المدن بعرض مقترح لقطع الأراضي المناسبة لإقامة معارض أهلًا رمضان بكل مركز ومدينة.

ووجه المحافظ باختيار أماكن حيوية مع الابتعاد عن الشوارع الرئيسية المزدحمة التي تعطل حركة المرور، وتوجيه العربات المتنقلة إلى القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة السلع من الخضر والفواكه واللحوم ومستلزمات رمضان بأسعار مقبولة أقل من الأسواق وتكثيف الحملات الدعائية قبل حلول الشهر الكريم.

في ذات السياق وجه المحافظ قطاع الطب البيطري باستمرار أعمال التعقيم والتطهير والرقابة الدورية على السلع الغذائية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة، كما وجه مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المدن بتوفير الأغذية والإشراف على معامل العارضين.

واختتم المحافظ الاجتماع بتوجيه رئيس مركز ومدينة زفتى بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير ٩ عربات متنقلة مخصصة لـ ٩ وحدات قروية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، مع تأمين الحماية المدنية بصفة مستمرة لكافة المعارض ومدها إلى منتصف الليل طوال شهر رمضان لتقليل الكثافة والازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
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