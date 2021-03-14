البابا تواضروس يتحدث عن سبعة أفراح مجيدة في العدد الجديد من مجلة الكرازة

صدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحمل غلاف العدد الجديد من المجلة الكرازة، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني ومائة وسبعة من أحبار الكنيسة خلال صلوات تجليس أسقفين وسيامة سبعة أساقفة جدد يوم الأحد الماضى للمرة الأولى فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.





كما يحمل الغلاف الداخلي للمجلة صورة من صلوات الجناز على المتنيح مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة يوم الجمعة ٥ مارس الجاري بعد أن احتمل صليب المرض بشكر.





وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "سبعة أفراح مجيدة" وأعلن قداسته أنه ربما تكون المرة الأولى في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية أن تجتمع سبع مناسبات مفرحة خلال أسبوع واحد من الخميس ٤ مارس إلى الخميس ١١ مارس الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الواجبة في كل ذلك:





الفرحة الأولى:

اجتماع المجمع المقدس يوم الخميس ٤ مارس بعد أن توقف خلال العام الماضي ٢٠٢٠ بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





الفرحة الثانية:

تجليس اثنين من الأحبار الأجلاء وهما نيافة الأنبا مكاريوس أسقفًا على إيبارشية مدينة المنيا وتوابعها ونيافة الأنبا ساويرس أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ودير الشهيد مار بقطر بالخططابة وذلك يوم السبت ٦ مارس الجاري.





الفرحة الثالثة:

سيامة سبعة آباء أساقفة جدد للخدمة في عدة مواقع وذلك يومي ٦ ، ٧ مارس الجاري وهم أصحاب النيافة:

١- الأنبا أغابيوس أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

٢- الأنبا فيلوباتير أسقفًا لإيبارشية أبو قرقاص وتوابعها.

٣- الأنبا فام أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

٤- الأنبا جوزيف أسقفًا عامًا في أفريقيا.

٥- الأنبا سيداروس أسقفًا عامًا لكنائس قطاع عزبة النخل.

٦- الأنبا رويس أسقفًا عامًا في أسيا.

٧- الأنبا أكسيوس أسقفًا عامًا لكنائس قطاع عين شمس والمطرية.





الفرحة الرابعة:

الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس والذي اعترف المجمع المقدس بقداسته في جلسة يونيو ٢٠١٣.

الفرحة الخامسة:

الاعتراف الكنسي بدير القديس يحنس القصير صاحب شجرة الطاعة المشهورة في التاريخ الرهباني.





الفرحة السادسة:

إعداد الميرون المقدس للمرة الأربعين في تاريخ كنيستنا وذلك بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يومي الأربعاء والخميس ١٠ و ١١ مارس الجاري.





الفرحة السابعة:

افتتاح الموقع الرسمي الإلكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو موقع شامل يحتوي على ستة عناوين رئيسية.

هذا ويذخر العدد بملفات توثيقية وتغطية شاملة بالصور لكل المناسبات المفرحة التي أوردها قداسة البابا في الافتتاحية.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

