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تكنولوجيا

شاهد .. أول صور لهاتف Moto G100 من موتورولا.. مواصفات

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:01 ص
أول صور لهاتف Moto
أول صور لهاتف Moto G100 من موتورولا
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ندى على
كشفت تسريبات مصورة لأول مرة لهاتف Moto G100 من الفئة المتوسطة، و المقرر أن تطلقه شركة Motorola موتورولا الأمريكية، خلال الأيام القادمة، حيث سيأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة أبرزها الذاكرة العشوائية التى تصل ل 12 جيجابايت رام. 

 وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Moto G100 يأتى بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية وبجودة + HD بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء.

Nadciąga wyjątkowo mocarna Motorola Moto G100. Wycieka cena

ويأتى هاتف Moto G100 بكاميرا رباعية خلفية ، الأساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل مع مستشعر ماكرو للاتساع، وكاميرا ثانية بمستشعر 2 ميجا بيكسل للعمق، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يحتوى الهاتف على زر لمساعد Google مخصص على الإطار الأيمن للهاتف للسماح لك باستدعاء المساعد الرقمي بسرعة. 

Snapdragon 870, 90 Гц, 64 Мп и 12 ГБ ОЗУ. Motorola G100 на качественных изображениях

ويعمل هاتف  Moto G100 بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالوم الأمريكية، مع نسختى مساحة تخزين داخلية سعة 128 و 256  جيجا بايت، و نسختى ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام، ، ونظام تشغيل أندرويد 11 .  

ومن المحتمل أن يحتوى هاتف Moto G100على بطارية سعة  4500  مللي أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع ومنفذ للشحن من نوع Type-C ، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ، GPS وتقنية اتصال NFC . 

News – Computer Flash

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