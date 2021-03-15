تقارب روسي سوري على لوحات الفن التشكيلي.. 16 فنانًا يجسدون معاني الأمل بمعرض مشترك

جسد 16 فنانًا تشكيليًا من السوريين والروسيين معاني الأمل والمحبة والحياة المشتركة وجمال دمشق في الماضي والحاضر في معرض جماعي ضم لوحاتهم التشكيلية وأعمالهم النحتية والغرافيك في المركز الثقافي الروسي بدمشق.

المعرض وهو الأول من نوعه الذي يقيمه المركز بعد توقفه سنوات عن إقامة فعاليات مماثلة تحدث عنه نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي قائلة أنه جاء ضمن مساعي توطيد العلاقات الثقافية السورية والروسية ومساعدة الفنانين التشكيلين في سورية بدفع عجلة الفن وعرض الفن الراقي لزوار المركز الذين يتجاوزون المئة يوميًا وتربية جيل جديد على الثقافة والفن ولفت اهتمامهم إلى المعاني الإنسانية العالية.

الفنانة التشكيلية فاطمة السودي شاركت بلوحة تعبيرية تحت اسم وراء القضبان تعبر عن حالة الحزن وفقدان الأمل من خلال تصوير الحالة النفسية عبر الألوان بينما شاركت عبير الكسيح موجهة تربوية وهاوية رسم بلوحة تشكيلية مستوحاة من قصائد نزار قباني تتضمن الحارات الدمشقية والمرأة الشامية في مزج بين الشعر والتشكيل.

التشكيلية عبير كريمو شاركت بلوحة زيتية على القماش تجسد أعمق الصلات التي تجمع الرجل بالمرأة ودورها في بث النور في حياته في حين شاركت التشكيلية والشاعرة خلود كريمو بلوحة تمزج بين المرأة والوطن وتجسد العواطف المختلفة من خلال الألوان الغامقة والفاتحة إضافة إلى الرمزية العالية عبر الأشكال الهندسية بينما جاءت مشاركة الفنان جهاد العابدي بلوحة اكريليك تمثل الطبيعة الدمشقية في فصل الخريف وعلاقتها بالإنسان.

الفنان الدكتور محمود سالم عضو المجلس المركزي لاتحاد الفنانين التشكيليين والمشرف على المعرض أوضح بدوره أن بعض الفنانين المشاركين أكاديميون والآخرون هواة قدموا أعمالًا تمثل جوانب كثيرة من المجتمع والحياة السوريين لأجيال مبينًا أن المعرض مزيج من الفن الجميل واللغة البصرية المتميزة وقد اختلفت المدارس فيه بين التجريدية والانطباعية والواقعية التعبيرية والكلاسيكية.

سفيتلانا ميرو من المركز الثقافي الروسي أشارت إلى أن بعض الفنانين المشاركين يحملون جنسيتي البلدين معًا لافتة إلى أن الهدف من المعرض تفعيل دور المركز في الحركة التشكيلية السورية حيث طالما كان يحتفي بها ويقيم المعارض الدورية قبل الحرب.