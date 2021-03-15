ليدي جاجا وأريانا جراندي يفوزان بجائزة الجرامي أفضل ديو بوب

الجرامي أفضل ديو بوب، والذي والذي يحمل إسم عنوان rain on me.





تعد الجرامي من أعلى الجوائز في مجال الموسيقى، وهي الموازية للأوسكار في عالم الغناء والاستعراض، وكان مقررا إقامة الحفل 31 يناير الماضي، لكن تم تأجيله إلى 15 مارس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لوس أنجلوس.



يقام في الثانية ظهرا من صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الجرامي 2021 الموسيقية في نسخته الـ 63، وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب الإصابات بفيروس كورونا، ويستضيف الحفل، الممثل والمذيع الكوميدي تريفور نواه، وسيشهد الحفل عدد من العروض الحية التي ستذاع على الهواء مباشرة، بينما ستكون بعد الفقرات مسجلة. وسيقام بدون حضور جمهور، وستقسم العروض إلى 5 مراحل.



ومن المقرر أن يفتتح حفل توزيع جوائز الجرامى النجم هارى ستايل الذي يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، وتصدر اسمه العديد من المواقع الفنية الشهيرة و ذلك بعد أن وقع الاختيار عليه ليفتتح هذا الحدث الفنى الضخم بتقديم استعراض غنائي مميز.





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