عودة روبي.. فوازير رمضان وألبوم غنائي وفيديو كليب

عادت الفنانة روبي لتقديم الفن الذي أحبها الجمهور في صورته منذ إطلالتها الأولى كمغنية وراقصة استعراضية في قنوات الفيديو كليب، لكنها تطورت على مدار السنوات الماضية وانصب تركيزها على المشاركات التمثيلية.

جاء عام 2021، بخطط جديدة، وظهور مختلف لروبي عما قدمته منذ بطولته لفيلم الوعد مع آسر ياسين عام 2008، وتوالي الأعمال التمثيلية الدرامية سواء في التلفزيون أوالسينما.

أعلنت روبي منذ فترة قصيرة عودتها للغناء الاحترافي، وتقديم ألبوم جديد باسم «حتة تانية»، بعد توقف حوالي 14 عاما، بعدما تمكن المنتج وليد منصور من إقناعها بالعودة وطرح أغنية بنفس اسم الألبوم.

في الوقت الذي تستعد فيه روبي لطرح ثاني أغاني ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، الذي صورت مشاهده في مدينة بورسعيد، فاجئت جمهورها مجددا بإعلان جديد طال انتظاره.

تعاقدت روبي على تقديم فوازير رمضان، الذي وصفه بيان الشركة المنتجة بعمل استعراضي ضخم، ويجري حاليا كتابة حلقاته باسم " فوازير روبي "، واختيار طاقم العمل بداية من الإخراج ومنفذي الاستعراضات حتى الديكورات وتقنيات التصوير المتميزة.

وعبر المنتج وليد منصور عن سعادته بالتعاون مع شركة سينرجي لإنتاج فوازير رمضان تليق بتاريخ الدراما المصرية في هذا الفرع، وارتباط اسم روبي بنيللي وشريهان اللذين اشتاق لأعمالهما والإنتاج الشبيه له.

تعاقدت روبي أيضا على تقديم ثلاثة إعلانات لشركات عالمية، وسيتم الكشف قريبا عن تفاصيل فيلم سينمائي لها من بطولتها/ وفق بيان الشركة المنتجة.