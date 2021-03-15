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محافظات

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم طالبا مبتكرا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:40 م
صدى البلد
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شمس يونس

قام الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بتكريم اسماعيل محمد زغلول الطالب بالصف الأول الثانوي القسم العلمي بمعهد الشيخ الأمير الإعدادي الثانوي الأزهري بإدارة إسنا شرق وذلك لابتكاره " توك توك" وسفينة يعملان بمحركات بطارية صغيرة . 

وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية حرص المنطقة على دعم وتشجيع المتفوقين والمتميزين والموهوبين، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم؛ كما أهنئ كافة المعلمين والمعلمات أصحاب الجهد المتميز في صناعة واكتشاف هذه الصور المشرفة في مراحل الدراسة المختلفة ليحققوا التفوق والتميز .

من جهته أعرب الطالب زغلول عن سعادته البالغة بتكريم فضيلة رئيس منطقة الأقصر الأزهرية ،  وأن هذا التكريم يشكل أكبر حافز له لتطوير مهاراته، كي يتمكن من تمثيل الأزهر ورفع اسمه عاليًا في المحافل المحلية والدولية .
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