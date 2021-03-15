حقائق وأسرار عن أصغر وأغرب 5 سيارات في التاريخ .. صور

1- سيارة Isetta



تأتي هذه السيارة على شكل بيضاوي مع أربع عجلات، ولقد بدأت بي أم دبليو في طرحها في الأسواق عام 1953، ولركوب السيارة عليك استخدام الباب الوحيد الموجود في مقدمتها، وتم استخدامها في إنقاذ ونقل الكثيرين خلال الحرب العالمية الثانية.





2- سيارة Brutsch mopetta







4 – سيارة Eleshman sports car delux



تعد هذه السيارة من أصغر السيارات في العالم من حيث العرض، حيث بلغ عرضها 24 بوصة فقط، واعتبرها البعض سيارة مثالية للأطفال.





يبحث غالبية عشاق السيارات عن موديلات السيارات التي تتمتع بقدرات خارقة أو الموديلات الفارهة الكبيرة، وقلما ما نجد من يفضلون اقتناء سيارات استثنائية متناهية الصغر بينما الكثيرون لا يجدون معلومات وحقائق حول تلك السيارات الغريبة وفي هذا السياق نعرض عليكم معلومات شيقة عن مجموعة استثنائية من أصغر السيارات التي طرحت في العالم.كان بداية ظهور هذه السيارة في معرض دولي للدراجات الهوائية والنارية وطرحت عام 1956، وتوقف إنتاجها عام 1958، ويبلغ طول السيارة 1.70 متر وعرضها 88 سم، ويصل وزنها إلى 78 كيلوجرام فقط، وتم إنتاج 14 نسخة فقط منها خلال العامين.3- سيارة Commuter car tangoتعد هذه السيارة من أشهر السيارات الصغيرة التي أنتجت في القرن الـ21، ولقد قادها نجم هوليوود الشهير جورج كلوني، وتتمتع هذه السيارة برشاقة الدراجات النارية، مع إضافة العديد من وسائل السلامة بها، ويبلغ عرضها 99 سم فقط، ويمكنها السير بسرعة 240 كم في الساعة، وتم تزويدها بمقعد إضافي خلف السائق5- سيارة Peel P50دخلت هذه السيارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر سيارة في التاريخ لمدة نصف قرن، ولقد طرحت في الأسواق في الفترة من عام 1962 وحتى عام ،1965 ولكن تم إعادة تصنيعها مجددا في عام 2010، وتتميز بخفة وزنها والذي يصل إلى 27 كيلوجرام فقط.