صحة المنيا تغلق 92 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.





وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم المرور على 274 منشأة طبية خاصة، ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل)، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، واوضح انه تم تنفيذ غلق ادارى لـ 92 منشأة طبية مخالفة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، مؤكدًا على استمرار الحملات على المنشآت الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





من جانبه اوضح الدكتور محمد حسن، مدير ادارة العلاج الحر، انه تم اصدار قرارات ترخيص لـ 28 منشأة طبية خاصة، وتحرير 41 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وقد جاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.









وفي سياق متصل أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية ، وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد ، نائب المحافظ ، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية ، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة ، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات الواردة من وزارة التخطيط بشأن خطة 2021 - 2022.



