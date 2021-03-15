عزاء واجب.. وفاة والد أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف

توفى اليوم والد الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق والمرشح لدورة ثانية.





ويتقدم الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير صدى البلد وأسرة التحرير بخالص العزاء والمواساة للزميل أيمن عبدالمجيد فى وفاة والده.





ونشر عبدالمجيد على صفحته الخاصة الفيس بوك: " وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل اليوم رجُل عظيم إلى دار البقاء، والدي الذي اسأل الله بحق ما أكرمني وسبعة من الأخوة والأخوات، نحسبهم على خير.





وتابع: "علمنا وأدبنا وغرس فينا الأخلاق وطاعة الله، لا أذكر يومًا شهدت منه رحمه الله قسوة ولا كلمة تأنين، كافح في حياته ليربي ويعلم ويطعم من الحلال".



