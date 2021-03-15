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ديني

أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الأوقاف اليمني التعاون في مواجهة التطرف

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:24 م
أمين البحوث الإسلامية
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي وزير الأوقاف اليمني
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محمد شحتة
التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، الدكتور نظير عياد، بوزير الأوقاف اليمني والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اليمنية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون العلمي المشترك في مجال البحوث والدراسات الإسلامية، وكيفية الاستفادة من جهود علماء الأزهر الشريف في المجالات العلمية المختلفة، ونقل خبرات علماء الأزهر لدعم الجوانب العلمية ومكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد الأمين العام أن اللقاء يعكس عمق العلاقة بين الدولتين، مؤكدًا على حرص الأزهر الشريف على تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة وبيان صحيح الدين، في إطار رسالة الأزهر العالمية في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب، ودوره الكبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.
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