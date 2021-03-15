أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الأوقاف اليمني التعاون في مواجهة التطرف

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، الدكتور نظير عياد، بوزير الأوقاف اليمني والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اليمنية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر.





وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون العلمي المشترك في مجال البحوث والدراسات الإسلامية، وكيفية الاستفادة من جهود علماء الأزهر الشريف في المجالات العلمية المختلفة، ونقل خبرات علماء الأزهر لدعم الجوانب العلمية ومكافحة التطرف والإرهاب.



