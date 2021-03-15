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ثقافة

25 لوحة في معرض فني تشكيلي بسوريا توثق انتصارات الجيش على الإرهاب

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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طارق موسى

أكثر من 25 لوحة فنية ضمها معرض الفن التشكيلي الذي أقامه مجلس مدينة حمص بمشاركة 13 فنانا وهاويا بقاعة العرض بمبنى المجلس.

ووثقت بعض اللوحات المعروضة بالمعرض انتصارات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب في حين أبرز بعضها الآخر الجانب الجمالي لحمص القديمة والطبيعة الساحرة في الريف.

 وقال الفنان محمد علي إنه شارك بـ 7 لوحات فن تشكيلي وتصوير ضوئي حملت طابعًا وطنيًا وإنسانيًا 

وأشارت الفنانة نادين علي إلى مشاركتها ب  3 لوحات عن انتصارات الجيش والسلام والأم السورية التي قدمت فلذة أكبادها شهداء في سبيل عزة وكرامة سورية.

 

وتضمنت لوحات الفنانة ريم العلي معاني سامية عن الحب في زمن الحرب وعن جمال التراث في البيوت الحمصية القديمة ولونت لوحاتها بالألوان الزيتية والمائية.

 

وشاركت الموهبة نور الهدى زكريا بلوحات فنية قدمتها عبر ثلاثة نماذج تضمنت الرسم بألوان الغواش وأقلام الرصاص والألوان الخشبية بمواضيع وطنية جسدت الخيل العربي الأصيل برمزية إلى الشموخ والعزة والإرادة.

 

وحظيت الطفلة سارة شبوع بفرصتها الأولى للمشاركة بالمعرض عبر 3 لوحات تصوير ضوئي أبرزت إرادة الحياة رغم الحرب والدمار كما شارك الخطاط يوشع الخضر بلوحات امتزج فيها الخط بالرسم ليصوغ إبداعًا فنيًا مميزًا وقدم الشاعر نبيل باخص والشاعرة شهد ناصر ومضات شعرية حملت الطابع الوطني احتفاء بأعياد آذار.

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