محمد صلاح: الزمالك قادر على تخطي دور المجموعات

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يستطيع الفوز على الترجي التونسي غدًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وأضاف "صلاح"، في تصريحات ببرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، الموقف صعب حتى الآن لكن لدي ثقة في لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، فالفريق قادر على تحقيق الفوز في المباريات الثلاث المقبلة ومن ثَم التأهل إلى دور الثمانية.





واختتم "كارتيرون كان حريصاَ على متابعة الزمالك أثناء توليه القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي ، وهو ليس بغريب على الجيل الحالي للاعبي الفريق".