البحرين: مقترح برلماني بإعادة فتح المآتم والحسينيات تدريجيًا

ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية، أن عددا من النواب يعتزمون التقدم باقتراح في جلسة البرلمان اليوم، للسماح بفتح المآتم والحسينيات بمملكة البحرين بشكل تدريجي.





وقالت الصحيفة ، إن النواب: ممدوح الصالح، وهشام العشيري، وعلي إسحاقي، ومحمود البحراني، وعمار آل عباس ، يخططون للتقدم باقتراح برغبة بصفة الاستعجال في جلسة اليوم يدعو إلى السماح بفتح الم’تم والحسينيات بمناطق مملكة البحرين بشكل تدريجي وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية الرسمية المعمول بها بمملكة البحرين.





وأكد النائب ممدوح الصالح ، أحد أبرز مقدمي الاقتراح على أهمية المآتم في الوسط الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع البحريني.





كما أشار إلى أن إدارات المأتم أثبتت - بما تتمتع به من وعي كبير وتنظيم وتحمل المسؤولية - التزامها بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة وحرصها على سلامة جميع مرتاديها بالتضامن مع قرارات الفريق الوطني، وذلك للمساهمة في تعزيز الصحة العامة.