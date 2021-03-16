هدايا السيسي للمصريين.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات والترقيات

تحدث أحمد أبو على، الخبير الإقتصادى، عن تفاصيل زيادة المعاشات والمرتبات التى وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها امس، قائلا: إن هذا القرار يؤكد مدى الاهتمام التى توليه الدولة المصرية بملف العدالة الاجتماعية.





وأضاف "أبو على" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، ان ملف الأجور والمعاشات كان أحد المطالبات الفئوية للعديد من المواطنين داخل الدولة بما يتماشي مع حجم التحديات الإقتصادية التى يمر بها المواطنين، موضحا أن الزيادة فى الأجور تقريبا ضعف مستوى التضخم بحوالى مرتين.





وتابع أن الدولة ترى جيدا حجم الزيادة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا ، لافتا إلى أن حجم التحسن الذى حدث على مدار الست سنوات السابقة وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية عززت من الإيرادات العامة للدولة المصرية.





وأكد أن هناك توقعات بوجود زيادة فى معدلات النمو الاقتصادي، حيث أن الإقتصاد المصرى لم يصبح إقتصاد يتسم بالجمود بل ينمو باستمرار.



