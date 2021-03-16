هدايا السيسي للمصريين.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات والترقيات

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية،
أن الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل سيكون 2400 جنيه لجميع العاملين
بالدولة، مشيرًا إلى أن قيم الزيادة في الأجور تكون 240 جنيها للشريحة الأقل وقد
تصل لـ560 جنيها للشريحة الأعلى بما يتطلب رفع جميع الدرجات.
وأضاف وزير المالية أن هناك حافزا
للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المعاشات بها زيادة 13%
بحوالي 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها، موضحًا أن هناك 180 مليار جنيه من قبل
الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتامينات.
وسيتم زيادة الحافز الإضافي لكل من
المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار
جنيه.
و ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات
الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار
جنيه.
- تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي
1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن هناك دعم سيُقدم لقطاعات
السياحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك تمويل خاص سيُقدم للصحة والمبادرات الصحية،
كما أن هناك تمويل كبير للتعليم من خلال وضع مخصصات لتحسين التعليم واستمرار
الخطة.
كما سيتم ترقية جميع العاملين بالدولة
المستحقين مع بداية العام الماضي الجديد، وإقرار علاوتين دورية للموظفين المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي موضحا أنه سيتم
تطبيق الزيادات مع الموازنة الجديدة أول يوليو القادم بعد إقرارها من البرلمان.