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فن

بعد خلافه مع شقيق ياسمين عبد العزيز .. أحمد العوضي يكشف عن قوة المنافسة في دراما رمضان 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:42 ص
احمد العوضى
احمد العوضى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد العوضي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن المنافسة الشرسة التي تشهدها دراما رمضان 2021. 

وقال أحمد العوضي : "المنافسة هتبقي نار السنة دي .. كل المسلسلات تتنافس لإرضاء المشاهد ما بين التسلية  والترفيه وخوض معركة الوعي  .. كل التوفيق لكل زملائي.

وكان قد دخل أحمد العوضي فى مشادة مع شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز امس عبر صفحتهما على فيسبوك بعد ان قام وائل شقيق ياسمين بالحديث عنهما قائلا : اللي مالكيش كبير" مستغلا اسم مسلسلها الجديد "اللى مالوش كبير". 

وهو الأمر الذى دفع أحمد العوضي الى الرد عليه بنفس الطريقة قائلا : "احنا كبيرنا ربنا ودخل الطرفان في سجال ومشادة استمرت عدة ساعات عبر الفيسبوك. 

يذكر ان مسلسل اللى مالوش كبير بطولة كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى. 
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