تأخر تحديد موعد امتحانات مدارس المسار المصري .. والتعليم : مالناش علاقة

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارات عديدة من أعضاء ائتلاف معا نستطيع الذي يضم عددا من اولياء امور طلاب المدارس في مصر ، بشأن أسباب تأخر تحديد موعد إمتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالنسبة لطلاب مدارس المسار المصري ، ومصير الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج .





ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على التفاعل مع الاسئلة المتداولة على ائتلاف معا نستطيع ، حيث رد قائلا : هذا التأخير لا علاقة لوزارة التربية والتعليم به ، ولكن السبب في هذا التأخير السفارات المعنية والمستشار الثقافي ، لافتًا إلى أن امتحانات السفارات تتم وفقا لظروف كل دولة على حدة.





وفي هذا الاطار .. أكد ائتلاف معا نستطيع ، أنه بناء علي رد الدكتور طارق شوقي فإن سبب تأخير الإمتحانات بالنسبة لمدارس المسار المصري هي الظروف الراهنة الموجودة في الدول وليس وزارة التربية والتعليم ، ومن المتوقع ألا تعقد إمتحانات أبناؤنا في الخارج في توقيت واحد ، بينما ستعقد حسب ظروف كل دولة ، وهو الامر الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال أيام .





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن مدارس المسار المصري :





* مدارس المسار المصري هى مدارس أهلية سعودية تابعة لإشراف وزارة التعليم السعودية





* هذه المدارس ملتزمة بتدريس المنهج المصري كاملًا طبقًا للمناهج الواردة من وزارة التربية والتعليم المصرية شاملًا مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية المصرية.





* يتم توفير الكتب الدراسية الحكومية المصرية في هذه المدارس من خلال قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.





*بداية الدراسة كانت في أكثر 13 محافظة ومدينة سعودية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية وإدارة التعليم الأهلى والأجنبي.





*مدارس المسار المصري تلتزم بدليل التقويم الخاص بالمنهج المصري.





*اختبارات الشهادات الابتدائية (الصف السادس الابـتدائي) والإعداديـة (الــصف الثالث الإعدادي): تتم بمدارس المسار المصري، ويتم وضع الاختبارات من قبـل وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية وتحت إشرافها.



