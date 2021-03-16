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تعليم

تأخر تحديد موعد امتحانات مدارس المسار المصري .. والتعليم : مالناش علاقة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:27 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارات عديدة من أعضاء ائتلاف معا نستطيع الذي يضم عددا من اولياء امور طلاب المدارس في مصر ، بشأن أسباب تأخر تحديد موعد إمتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالنسبة لطلاب مدارس المسار المصري ، ومصير الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج .

ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على التفاعل مع الاسئلة المتداولة على ائتلاف معا نستطيع ، حيث رد قائلا : هذا التأخير لا علاقة لوزارة التربية والتعليم به ، ولكن السبب في هذا التأخير السفارات المعنية والمستشار الثقافي ، لافتًا إلى أن امتحانات السفارات تتم وفقا لظروف كل دولة على حدة.

وفي هذا الاطار .. أكد ائتلاف معا نستطيع ، أنه بناء علي رد الدكتور طارق شوقي فإن سبب تأخير الإمتحانات بالنسبة لمدارس المسار المصري هي الظروف الراهنة الموجودة في الدول وليس وزارة التربية والتعليم ، ومن المتوقع ألا تعقد إمتحانات أبناؤنا في الخارج في توقيت واحد ، بينما ستعقد حسب ظروف كل دولة ، وهو الامر الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال أيام .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن مدارس المسار المصري :

* مدارس المسار المصري هى مدارس أهلية سعودية تابعة لإشراف وزارة التعليم السعودية

* هذه المدارس ملتزمة بتدريس المنهج المصري كاملًا طبقًا للمناهج الواردة من وزارة التربية والتعليم المصرية شاملًا مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية المصرية.

* يتم توفير الكتب الدراسية الحكومية المصرية في هذه المدارس من خلال قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.

*بداية الدراسة كانت في أكثر 13 محافظة ومدينة سعودية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية وإدارة التعليم الأهلى والأجنبي.

*مدارس المسار المصري تلتزم بدليل التقويم الخاص بالمنهج المصري.

*اختبارات الشهادات الابتدائية (الصف السادس الابـتدائي) والإعداديـة (الــصف الثالث الإعدادي): تتم بمدارس المسار المصري، ويتم وضع الاختبارات من قبـل وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية وتحت إشرافها.

ومن أشهر مدارس المسار المصري : مدارس المنهاج الأهلية‎ ، ومدرسة تضامن السلام العالمية‎ ، ومدارس التضامن الأهلية – قسم البنين ، ومدارس الابتكارية الاهلية‎ ، ومدرسة الحياة المضيئة ، و مدارس مناهل التربية الأهلية‎ ، ومدارس فجر القصيم ، ومدارس الملك عبد العزيز الأهلية ، مدارس التربية والتعليم الأهلية بنات‎ ، ومدارس التطوير الثانوية الأهلية بنين‎ ، ومدرسة السروات الخاصة ، ومدارس الفيصلية الأهلية للبنين‎ ، ومدارس أكاديمية المعارف للبنات‎ ، ومدارس الاندلس الأهلية ، ومدارس جيل الفيصل الاهلية‎ ، ومدرسة رحاب الانصار الاهلية‎ ، ومدارس الابرار الاهلية للبنات‎ ، ومدارس التربية الإسلامية الخاصة ، ومدرسة دار الهجرة الخاصة ، ومدارس دار الأمان الأهلية للبنات‎ ، ومدارس العلم النافع. بنات‎/بنين‎ ، ومدرسة البتول ، ومدرسة الفضل بن العباس الأهلية‎ .
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