ملك البحرين يهنئ رئيس أيرلندا بذكرى اليوم الوطني

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس مايكل دانييل هيجنز رئيس جمهورية ايرلندا ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وفقا لما ذكرته صحيفة أخبار الخليج البحرينية.





وأعرب ملك البحرين فى البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لرئيس إيرلنداي بالصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.





وكانت أعلنت شركة مطار البحرين أن حجم الشحنات المتداولة في مطار البحرين الدولي خلال عام 2020 قد بلغ 300,205 طن، أي بزيادة قدرها 3.157% مقارنةً بالعام الماضي. ويأتي هذا على الرغم من الهبوط الحاد في حركة الشحن الجوي العالمي، والتي شهدت أيضًا تقلبات كبيرة على مدار العام نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).





ووفقًا لتحليلات سوق الشحن الجوي الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في ديسمبر 2020، فقد تراجع الطلب العالمي للشحن الجوي المُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بنسبة 10.6% مقارنةً بعام 2019، وهو الانخفاض الأكبر من نوعه منذ عام 1990. ومع ذلك، فقد انتعشت حركة الشحن الجوي في نهاية عام 2020 مسجلةً انخفاضًا قدره 0.5% فحسب في شهر ديسمبر مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019، وهو ما شكّل أفضل معدل نمو منذ نوفمبر 2019.