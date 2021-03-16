الأداء هيختلف.. شاهد | ماذا قالت جماهير الزمالك عن عودة كارتيرون

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الثلاثاء ، توقعات الجماهير عن مستوى أداء الزمالك فى الفترة القادمة و توقعاتهم حول خطة كارتيرون فى مباراة الزمالك غدا أمام الترجى التونسي.





قال أحمد محمد، ان نتائج نادى الزمالك ستظل فى التراجع رغم عودة كارتيرون، لأن السبب فى تراجع النادى ليس المدير الفني بل عدم الإستقرار فى الإدارة، وأن مستوى النادى سيتحسن بعد استقرار الإدارة.





اما عن خطة كارتيرون اضاف محمد، انه بالتأكيد سيبدأ بفرجانى ساسى و أشرف بن شرقى و زيزو و طارق حامد و فى حراسة المرمي جنش .





و علق على خالد، أن أداء الزمالك سيتحسن لأن تفكير كارتيرون مرضى بالنسبة لجماهير الزمالك وإنه يعلم قدرات اللاعبين لذا ليس من الصعب عليه إن يُحسن من أداء النادى فى البطولة الأفريقية.





وأضاف حسين سيد ان مستوى نادى الزمالك سيتضح بعد مباراة الغد التى سيجريها امام فريق ذو إمكانيات كبيرة كالترجي التونسي.





ويلتقي الزمالك مع الترجي في التاسعة من مساء غد، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.