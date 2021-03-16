7 خطوات تساعدك للحفاظ على الصلاة





دعاء يساعد المسلم على الالتزام بأداء الصلاة

هل تبحث عن دعاء يساعدك على الالتزام بأداء الصلاة؟ إذا فعلى كل من يتكاسل عن أداء الصلاة باستمرار ويصلى فترة وينقطع اخرى عليه أن يدعو الله حتى يعينه على أداء الصلوات قائلا: «اللهم كما أريتنا ذل المعصية فأرنا عز الطاعة يا رب العالمين»، فيجب الابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يكونون فى الغالب عاملا مؤثرا فى الابتعاد عن طاعة الله.





فضل الذكر في علاج التكاسل عن الصلاة

وعن فضل الذكر في علاج التكاسل عن الصلاة، فعليك أن تعي جيدًا أن التكاسل عن أداء الصلاة هو اختبار لقوة إيمان العبد، وعلاجه هو أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في المقاومة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يستطيع أداء الصلاة والحفاظ عليها وفي هذه الحالة يوفقه الله إلى ذلك العمل، فضلًا عن ضرورة عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات، و يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة.. فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور لقوله تعالى "ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون"





حكم ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها

ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي يعتبر ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، فهناك اختلافا بين الفقهاء حول تارك الصلاة، فعند الحنابلة يقولون إنه كافر وأحاديث كثيرة تنص على هذا ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة ) لكنها محمولة عند الجحود والنكران عند الجمهور، فعند الجمهور يقولون إنه عاصى، أما الأحناف فقالوا انه عاص وأمره الى الله إن شاء عذبه وإن شاء تركه،

والمالكية يقولون إن من ترك الصلاة يُقتل حدًا وتأخيرها عن وقتها من غير ضرورة حرام لأنه من الإضاعة لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}، فالصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا فإن أخرها عن وقتها وقع فى إثم عظيم حيث نزل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة صلى به فى أول الوقت ومرة أخرى صلى به آخر الوقت وقال له الوقت ما بين هذين ما عدا صلاة المغرب نزل حين غاب قرص الشمس، فتأخيرها عن وقتها حرام.



حكم تارك الصلاة كسلا

الصلاة لها رتبة خاصة في الإسلام، فقد حُدِّدت لها أركان وأوقات وبداية ونهاية، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر شرعي، وهى عماد الدين، وركن من أركان الإسلام، محذرًا مِن التورط في تكفير الناس مِن غير بيِّنة أو مستند، لأن التكفير حكم شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة الشريعة؛ فتكفير مَن لا يستحق التكفير هو من البغي والظلم ومجاوزة الحد، والشبهات حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ"، إذ قال إن هناك 3 حالات وهي حالة النسيان والنوم، وهذا عذر شرعي لا يوجب تكفير الإنسان مطلقًا.



ومن الأدلة التي بيَّنت أنه عذر شرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"، وحالة ترك الصلاة كسلًا وهي ليست عذرًا شرعيًّا، ومَن يتركها كسلًا وهو مؤمن بفرضيتها لا يجوز تكفيره، وهو القول المعتمد في دار الإفتاء المصرية، وثالث الحالات هي ترك الصلاة اعتقادًا بأنها غير مفروضة أو لا قيمة لها، فهنا يكون هذا الإنسان قد أنكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة وخالف إجماع الأمة والعلماء، وخالف النصوص الشرعية، فيكون الحكم عليه بالكفر لإنكاره وليس لمجرد الترك.



والأمر في الحكم بذلك إلى القضاء وليس لآحاد الناس، فلم لم يَبْنِ أحد من العلماء المعتبرين أيَّ أحكام على تارك الصلاة كسلًا كالتفريق بينه وبين زوجه أو القول بعدم دفنه في مقابر المسلمين أو أي أحكام تتعلق بالإرث، مما يؤكد على شذوذ اعتقادات هذه المجموعات المتطرفة فيما يخص تارك الصلاة تكاسلًا، فضلًا عن أن تنزيل الأحكام الخاصة بالتكفير تخص القضاء وحده، بعد التحقيق الدقيق ورفع كل ما يلتبس في الأمر؛ فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة التجرؤ والافتيات عليه بتكفير مُعيَّن ولا إطلاق التكفير على أحد مهما كان.

تعتبر الصلاة عمود الدين وأول ما يسأل عنه الإنسان ويحاسب عليه فأن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، فهي تفرق بين المؤمن والكافر حيث قال تعالى { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} وهي ايضآ الأمارة الدالة على حسن إسلام المرء ومحبته وطاعته لخالقه.فالصلاة تقوم بتغذية الروح وتقوية العزيمة فهي من اسباب علو الهمة عند قيامنا باداء الصلاة نشعر بان صدرنا قد انشرح وان الخاطر قد صفا فتطمئن قلوبنا واروحنا تسعد وتبتهج فتنجلي همومنا وهي ايضآ ضمان الصحة النفسية والعضوية والسلامة من الآمراض الباعثة للآلام.فيجب علينا جميعآ ان نحافظ على صلاتنا لأن الله تعالى امرنا بالصلاة لقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}.وهناك 7 خطوات تساعدك على الحفاظ على الصلاة وهى:1) خذ قرارا فوريا للمحافظة على الصلاة وصر عليه2) واظب عليها لمدة وستصبح جزءا من حياتك3) صلى فى أول الوقت دائمًا حتى لا تحمل هم تأخر الوقت4) حمل تطبيق يذكرك بمواعيد الصلاة واتجاه القبلة5) صلى مع أسرتك وأصدقائك جماعة فإنها تسهل الصلاة6) إن فاتتك صلاة أو أكثر لا تستسلم للشيطان وصلها فورا7) أخبر من حولك أنك تريد المواظبة على الصلاة ليحفزوك