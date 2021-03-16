السيسى يعرب عن أمنياته بتحقق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى لقادة ولممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن تمنياته بتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.





وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"نبأ عاجلا أفادت به أنه تم برعاية مصرية انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.





كما عرضت، أن قادة وممثلى الفصائل الفلسطينية يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.





وبدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم بدء الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني.





والجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني تأتى في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.



