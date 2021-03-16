إعفاء فى تلك الحالة.. مصلحة الضرائب توضح قيمة الضريبة العقارية لكل شريحة

طمأن أنور فرج، المتحدث بإسم مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين فيما يتعلق بالضريبة العقارية، قائلا: إن القانون يعطى إعفاء للوحدات السكنية الخاصة بالمسكن الخاص لكل مواطن، بحيث أن تكون تلك الوحدة السكنية الأولى للمواطن معفية من الضريبة العقارية ، وفى حالة عدم تعديها لقيمة ال2 مليون جنيه.





وأضاف "فرج" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الشريحة الخاصة بال2 مليون بالنسبة للوحدة السكنية يكون عليها ضريبة 120 جنيه سنويا، ولكن عند حصول المواطن على شقة أخرى تبدأ أن يكون عليها ضريبة.





وتابع انه بالنسبة لشريحة المسكن الذى يكلف ال5 مليون جنيه يتم دفع ضريبة قدرها 2 ألاف و900 جنيه فى العام، وفى حالة وجود شقة أخرى للمواطن قدرها 400 ألف جنيه يتم دفع ضريبة تقدر ب504 جنيه.





وأكد أنه فى حالة وجود للمواطن شقة أخرى تقدر ب500 ألف يتم دفع 630 جنيه، لافتا إلى أنه فى حالة وجود شقة لا يعيش المواطن بها ويملكها وقيمتها بمليون يتم 1260 جنيه.



