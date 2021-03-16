المطربة مي فاروق في ضيافة صدى البلد .. صور

مى فاروق قدمت أغانى طربية عديدة لعمالقة الفن العربى من خلال مشاركاتها فى حفلات دار الأوبرا المصرية، وقدمت عددا من الأغانى الخاصة وتترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا واستحسانًا من الجماهير بنفس القدر الذى أحبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي.



وغنت مى فاروق من قبل أغانى مسلسلات "الليل وآخره" و"امرأة من الصعيد الجواني" و"صبيان وبنات" و"علماء المسلمين" و"السبع بنات" و"الأمام الغزالى".





حلت المطربة مي فاروق ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة تحدثت خلالها عن كواليس أخر أعمالها الغنائية.وأعربت مي فاروق خلال الندوة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على أغنيتها الجديدة "اه ياطير" الذي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة.