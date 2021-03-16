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فن

روبي وماجد الكدواني يطلقان مبادرة "واحدة جديدة" ..فيديو وصور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:13 م
صدى البلد
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محمد نبيل

بالتزامن مع يوم المرأة المصرية "برؤية فنية للكاتب والسيناريست أحمد مراد قد تم اطلاق كليب مبادره "واحده جديده" الذي يجمع بين النجمه روبي والنجم ماجد الكدواني .

ويدور الكليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات، بعد قراءة كتاب يبدل نظرتها لنفسها كامرأة مقهورة، حيث يركز الفيديو على جانب القراءة وأهمية تثقيف النفس واشباع العقل بالمعرفة وتأكيد دور الكتاب في تغيير حياة الإنسان للافضل.

وتم تصوير الفيديو كليب بأداء درامي راقي وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني.

بالتعاون مع  المنتج وليد منصور والفنانة روبى ليتم إطلاقه في يوم المرأة المصرية بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.الكليب برؤية فنية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج حسام الحسيني، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي.

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