لن تتوقع.. أضرار السمنة على صحة الكلى في هذه الحالة

نعلم جميعا ان حمل الدهون الزائدة في الجسم ليس جيدًا بالنسبة لنا، ولكنك قد لا تدرك أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض الكلى لدى الأشخاص الأصحاء.





كما ان زيادة الوزن (مع مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 30) أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم 30 وما فوق) هي عامل خطر للإصابة بأمراض الكلى ، كما أنها مرتبطة أيضًا بتطور المرض، لذا فإن التقليل من تناول الطعام قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء تطور المرض لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل بأمراض الكلى المزمنة.





وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 ، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى من الأشخاص غير المصابين بها.

تشمل خصائص متلازمة التمثيل الغذائي ما يلي:

حجم الخصر الكبير ، أو وجود الكثير من الدهون حول منتصف جسمك مستوى مرتفع من نوع معين من الدهون - يسمى الدهون الثلاثية - في الدم انخفاض HDL أو مستوى الكوليسترول "الجيد" ضغط دم مرتفع ارتفاع نسبة السكر في الدم ، حتى لو لم تكن قد أكلت



