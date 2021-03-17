ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نبيلة مكرم تشهد تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:57 ص
أخبار البلد
تشهد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل تخريج دفعات جديدة من حملة الماجستير والدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين. 

ويقام الحفل برعاية الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ود. منى قدري عميد كلية الدراسات العليا. 

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم شهدت خلال اعوام ماضية ايضا حفل تخرج الطلبة من الاكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحرى ومنها حفل تخرج طلبة قسم ادارة الإعلام -كلية الإدارة والتكنولوجيا- بالأكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحرى والذي اقيم سابقا في مكتبة الاسكندرية.

وأقامت الاكاديمية، أمس الثلاثاء احتفالية عروض مشروعات تخرج دفعة ربيع  ٢٠٢١  من طلاب كلية اللغة والاعلام بفرع القرية الذكية بالاكاديمية والتي تعقد هذا العام تحت شعار "المرأة  مسيرة عطاء "  وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي يوافق الثلاثاء ١٦ مارس .

وشهد اللقاء حضور نخبة من كبار الشخصيات في مقدمتهم سعادة السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية , الأستاذة الدكتورة حنان يوسف عميد كلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية والاستاذة الدكتورة  هويدا مصطفي عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ,والاعلامية الكبيرة نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصرى والفنانة الكبيرة الهام شاهين والاعلامية بوسي شلبي والمصور السينمائي كمال عبد العزيز والاعلامي كريم حسن شحاتة .

و‏‎تنوعت  مشروعات الطلاب ما بين  انتاج إعلانى وإذاعى وتليفزيوني وسينمائي، وتناولت دور الاعلام في ابراز صورة المرأة المصرية الحقيقية و مسيرة عطائها وتسليط الضوء عليها .

Advertisements
Advertisements

ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. الصحة توضح السبب

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

بـ فيديو ساخر.. محمد رمضان يرد للمرة الثانية على عمرو أديب.. شاهد

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

أول رد من السعودية على اقتحام قصر معاشيق في عدن

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات