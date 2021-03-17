نبيلة مكرم تشهد تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

تشهد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل تخريج دفعات جديدة من حملة الماجستير والدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية، ب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين.





ويقام الحفل برعاية الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ود. منى قدري عميد كلية الدراسات العليا.





يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم شهدت خلال اعوام ماضية ايضا حفل تخرج الطلبة من الاكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحرى ومنها حفل تخرج طلبة قسم ادارة الإعلام -كلية الإدارة والتكنولوجيا- بالأكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحرى والذي اقيم سابقا في مكتبة الاسكندرية.





وأقامت الاكاديمية، أمس الثلاثاء احتفالية عروض مشروعات تخرج دفعة ربيع ٢٠٢١ من طلاب كلية اللغة والاعلام بفرع القرية الذكية بالاكاديمية والتي تعقد هذا العام تحت شعار "المرأة مسيرة عطاء " وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي يوافق الثلاثاء ١٦ مارس .





وشهد اللقاء حضور نخبة من كبار الشخصيات في مقدمتهم سعادة السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية , الأستاذة الدكتورة حنان يوسف عميد كلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية والاستاذة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ,والاعلامية الكبيرة نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصرى والفنانة الكبيرة الهام شاهين والاعلامية بوسي شلبي والمصور السينمائي كمال عبد العزيز والاعلامي كريم حسن شحاتة .





و‏‎تنوعت مشروعات الطلاب ما بين انتاج إعلانى وإذاعى وتليفزيوني وسينمائي، وتناولت دور الاعلام في ابراز صورة المرأة المصرية الحقيقية و مسيرة عطائها وتسليط الضوء عليها .



