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تعليم

يحدث في مستشفى بنها الجامعي .. نجاح أول قسطرة ممتدة لمسن 80 عاما دون جراحة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:38 م
عملية جراحية
عملية جراحية
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إبراهيم الهوارى
نجح فريق طبى بوحدة جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بكلية طب بنها لأول مرة، باستخدام التقنيات الحديثة فى تركيب دعامة مغطاة لتمدد بالشريان الأورطي البطني لمريض يبلغ من العمر 80 عاما.

وقال الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها أن تلك العملية تم أجراؤها لأول مرة بمستشفى بنها الجامعي، حيث إن تلك الحالات يصعب فيها التدخل الجراحي ولكن تم بالفعل، منوها إلى أن المريض بحالة صحية جيدة ومحجوز بالمستشفى لاستكمال البرنامج العلاجي له.

وأشار عميد طب بنها إلى أن تلك الجراحة الدقيقة كانت بدعم من الدكتور شريف عمر الكرداوي، أستاذ جراحه الأوعية بطب القصر العيني، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور عماد عبد الحافظ رئيس قسم الجراحة، والدكتور السيد عفيفي عبد المعبود أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بجامعة بنها.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى القاضي أنه سيكون هناك إجراء للعديد من العمليات الجراحية خلال الأيام القادمة داخل وحدة جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بجامعة بنها، لتكون نواة لإنشاء قسم جراحة أوعية دموية بكليه الطب جامعة بنها.

وكان الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفى بنها الجامعي، أعلن أن المستشفى قد شهد تطوير قسم الكلى والحضانات الخارجية و العناية المتوسطة، وقسم جراحة المخ والأعصاب و قسم الأشعة "، وإقامة أكبر قسم حضانات متطورة للأطفال المبتسرين.

كما تم التشغيل التجريبى لـ 10 غرف عمليات جديدة، بنظام الكبسولات الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير الخدمات الطبية اللائقة.

وأوضح الدخاخنى ان الكبسولات الجراحية تم تصميمها بأحدث المعايير الطبية العالمية، بتكلفة 64 مليون جنيه لمنع انتشار العدوى البكتيرية بالحجرة، لتحقيق الجودة الطبية.

وأضاف الدخاخني أن المستشفى استعدت للتقدم للاعتماد كمستشفى صديقة للطفل، ضمن خمس جامعات تحت رعاية ودعم منظمة الصحة العالمية، "اليونسيف" وضمن إطار البرنامج القومي لصحة الطفل.
يحدث في مستشفى بنها الجامعي .. نجاح أول قسطرة ممتدة لمسن 80 عاما دون جراحة
يحدث في مستشفى بنها الجامعي .. نجاح أول قسطرة ممتدة لمسن 80 عاما دون جراحة
يحدث في مستشفى بنها الجامعي .. نجاح أول قسطرة ممتدة لمسن 80 عاما دون جراحة
يحدث في مستشفى بنها الجامعي .. نجاح أول قسطرة ممتدة لمسن 80 عاما دون جراحة
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