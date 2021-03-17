عمر كمال عن أزمة عدم مشاركته في بين السما والأرض: أنا عضو نقابة موسيقيين ولسه مجدد الكارنيه.. خاص

قال المطرب عمر كمال، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه لا يعلم سبب طلب دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، عدم مشاركته في مسلسل "بين السما والأرض"، لعدم حصوله على كارنيه نقابة الموسيقيين.











وأضاف: "أنا لسه مجدد الكارنيه وعضو في نقابة الموسيقيين وقدمت من فترة قريبة إعلان لتحدي الشركات الشهيرة، ومفيش أي مشكلة أصلا.. ولا أدرى سبب المشكلة، ولكن واثق أنه سيتم حلها".









فيما قال دكتور أشرف زكي لـ "صدى البلد": "لا أعلم إذا كان عمر عضوا في نقابة الموسيقيين أم لا، ولكن ليس لدي أي مانع لمشاركته في المسلسل، الموضوع فقط متوقف على موافقة نقابة الموسيقيين أولا وإذا وافقوا وأرسلوا لي ما يفيد بأنه عضو بالنقابة ليس لدي أي مانع إطلاقا".









وكان المخرج ماندو العدل كتب على صفحته على "فيس بوك": "تواصل معايا الدكتور أشرف زكي وبيقولي إن عمر كمال عنده مشكلة إنه مش نقابي وأنا كنت فاهم إنه مقيد في نقابة الموسيقيين.. هشوف ممكن أعمل إيه، لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر إن عمر كمال يمثل، على فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر وحكيم مثلوا وشعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع أستاذ داوود عبد السيد ومكانش فيه مشكلة يعني، أما الناس اللي بتقولي إن أنا منفذتش وعدي وقابلت الناس في الـcasting، إحنا جالنا أكتر من ٧ آلاف شخص عايز يمثل، سامع الرقم، ٧ آلاف وأنا مش مسئول إن فيه ناس اتصلت ومكتب الـ casting مردش عليهم، ده غير إن معايا أكتر من خمس ممثلين خريجين معهد فنون مسرحية ووجوه جديدة مش خريجين المعهد وبيمثلوا لأول مرة، أنا طول عمري قد كلمتي واللي يعرفني يعرف كده كويس، ومش مطلوب مني أقدم كشف باللي اخترتهم من الـ casting عشان سيادتك متتهمنيش إني بعمل show".









يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة ودرة ونجلاء بدر ومحمد ثروت ومحمود الليثي، وإخراج ماندو العدل.



