محافظ أسيوط : متابعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى ومراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي ترتكز بشكل رئيسي علي تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوي المعيشة لأسرهم موجهًا رؤساء القري والمراكز بمتابعة خط سير العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات تعوق التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلي كافة القطاعات للانتهاء من تطوير المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لها.





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وأوضح محافظ أسيوط استمرار العمل بتطوير قطاع الكهرباء بمختلف قري ونجوع المحافظة بمتابعة نائبه المهندس عمرو عبدالعال حيث تم عمل الشدة الخشبية بأماكن تركيب أكشاك الكهرباء بقرية أولاد محمد وتركيب 30 عمود إنارة بقرية المشايعة و 153 عمود إنارة بقرية دير الجنادلة بإجمالي عدد 183 بمركز ومدينة الغنايم بالإضافة إلي تركيب أعمدة الإنارة بقرية درنكه بمركز ومدينة أسيوط وخاصة في الطرق المؤدية إلي دير السيدة العذراء بدرنكه والذي يعد من أهم مزارات السياحة الدينية الهامة بمحافظة أسيوط.











