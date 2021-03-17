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محافظات

محافظ أسيوط : متابعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى ومراكز أسيوط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:49 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي ترتكز بشكل رئيسي علي تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوي المعيشة لأسرهم موجهًا رؤساء القري والمراكز بمتابعة خط سير العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات تعوق التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلي كافة القطاعات للانتهاء من تطوير المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لها.  

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وأوضح محافظ أسيوط استمرار العمل بتطوير قطاع الكهرباء بمختلف قري ونجوع المحافظة بمتابعة نائبه المهندس عمرو عبدالعال حيث تم عمل الشدة الخشبية بأماكن تركيب أكشاك الكهرباء بقرية أولاد محمد وتركيب 30 عمود إنارة بقرية المشايعة و 153 عمود إنارة بقرية دير الجنادلة بإجمالي عدد 183 بمركز ومدينة الغنايم بالإضافة إلي تركيب أعمدة الإنارة بقرية درنكه بمركز ومدينة أسيوط وخاصة في الطرق المؤدية إلي دير السيدة العذراء بدرنكه والذي يعد من أهم مزارات السياحة الدينية الهامة بمحافظة أسيوط.  



وأكد نائب المحافظ أن العمل يجري في إطار متكامل من التعاون والتنسيق والعمل الدؤوب في كافة القطاعات حتي تشعر الفئات المستهدفة من هذه المبادرة من الأسر الاكثر احتياجًا في التجمعات الريفية وذوي الهمم وكبار السن والنساء المعيلات بمدي كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لهم.
محافظ أسيوط : متابعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى ومراكز أسيوط
محافظ أسيوط : متابعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى ومراكز أسيوط
محافظ أسيوط : متابعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى ومراكز أسيوط
محافظ أسيوط : متابعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى ومراكز أسيوط
محافظ أسيوط : متابعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى ومراكز أسيوط
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