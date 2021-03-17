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تناول الزعفران يحميك من الإصابة بمرض خطير

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:53 م
زعفران
زعفران
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نهى هجرس
الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم ، ويحتوي الزعفران على العديد من الفوائد الصحية ، وتعزيز الحالة المزاجية ، وتحسين الذاكرة بشكل كبير.

وكشفًا لما قدمه موقع healthline إليكم اهم فوائد الزعفران على الصحة... 

الزعفران غني بالمركبات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة ، مثل كروسين ، وكروستين ، وسافرانال ، وكايمبفيرول، وتساعد مضادات الأكسدة في حماية خلاياك من الإجهاد التأكسدي.


قد يساعد الزعفران في علاج أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​، كما يحتوي الزعفران على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحييد الجذور الحرة الضارة، تم ربط ضرر الجذور الحرة بالأمراض المزمنة ، مثل السرطان.

قد يقلل من أعراض الدورة الشهرية، والأكل ورائحة الزعفران يظهر للمساعدة في علاج PMS الأعراض، مثل التهيج والصداع والرغبة الشديدة والألم والقلق.

لقد ثبت أن الزعفران يقلل من تناول الوجبات الخفيفة ويحد من الشهية وفي المقابل ، قد تساعدك هذه السلوكيات على إنقاص الوزن.
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