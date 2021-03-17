تناول الزعفران يحميك من الإصابة بمرض خطير

الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم ، ويحتوي الزعفران على العديد من الفوائد الصحية ، وتعزيز الحالة المزاجية ، وتحسين الذاكرة بشكل كبير.





وكشفًا لما قدمه موقع healthline إليكم اهم فوائد الزعفران على الصحة...





الزعفران غني بالمركبات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة ، مثل كروسين ، وكروستين ، وسافرانال ، وكايمبفيرول، وتساعد مضادات الأكسدة في حماية خلاياك من الإجهاد التأكسدي.







قد يساعد الزعفران في علاج أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​، كما يحتوي الزعفران على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحييد الجذور الحرة الضارة، تم ربط ضرر الجذور الحرة بالأمراض المزمنة ، مثل السرطان.





قد يقلل من أعراض الدورة الشهرية، والأكل ورائحة الزعفران يظهر للمساعدة في علاج PMS الأعراض، مثل التهيج والصداع والرغبة الشديدة والألم والقلق.



