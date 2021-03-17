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فن

عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:36 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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خالد صواف
حصل صدى البلد على فيديو من حفل النجم عمرو دياب الأخير الذي أعلن خلاله إصابته بفيروس كورونا منذ فترة.

وقال عمرو دياب في الفيديو: "كنت عملت أغنية مع إيرينا أيام كورونا وهي  أغنية " أهي أهي". 

أضاف:" وقتها  كنت أنا في مصر وهي في اليونان وكان المفروض الاغنيه تتصور بس كان عندي كورونا".

وتكهن البعض أن إصابة  الهضبة  بكورونا تعود إلى  انتقال العدوى له من دينا الشربيني التى  حينها أصيب عدد من طاقم تصوير مسلسلها "لعبة النسيان " الذي أذيع في رمضان الماضي  بالفيروس.

وكانت دينا وقتها طلبت من الهضبة عزل نفسه؛  بعد أن تم الإعلان رسميا عن إصابة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي بالفيروس، التى كانت قد اختلطت بها كثيرا أثناء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

دينا الشربيني كانت أعلنت من قبل في أحد البرامج التلفزيونية، أن الهضبة حبس وعزل نفسه في المنزل منذ انتشار الوباء في مصر خوفا على صحته وأسرته.
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